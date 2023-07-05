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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" ينظم ندوة حول "التفكك الأسري وانتشار الطلاق" بالوادي الجديد

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم حزب "مستقبل وطن" بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية بعنوان "التفكك الأسري وانتشار الطلاق" بمركز الخارجة بقيادة جمال آدم، أمين عام الحزب بمحافظة الوادي الجديد.

وقال عبدالحميد منصور، أمين الحزب بمركز الخارجة، إن التفكك الأسري أو التصدع الأسري حالة من الخلل الوظيفي نتيجة لخلافات أو تخلي أحد الوالدين عن الأدوار الأساسية المنوطة به، مما يؤدي إلى خلل وظيفي عام لعمل الأسرة ككل، والذي يعرف في المفاهيم الاجتماعية بالتفكك الأسري، ويشير إلى الفشل في الدور التربوي الرئيس للأسرة.

وقدمت الندوة مفهوم التفكك الأسري وأسباب زيادة نسبة الطلاق في المجتمع وكيفية العمل على الحد من نسب الطلاق.

وناقش عبدالحميد منصور، أمين الحزب بمركز الخارجة، خلال الندوة، تعريف التفكك الأسري بأنه تباعد أفراد الأسرة الواحدة عن بعضهم البعض، وعدم ارتباطهم بالأحاسيس والمشاعر والأفعال، مؤكدًا أنه يؤثر على أفراد الأسرة جميعهم خاصة الأبناء، وكذلك على المجتمع.

وأشار أمين الحزب بمركز الخارجة، إلى أن أمانة التدريب والتثقيف بالحزب بمركز الخارجة نظمت اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان التفكك الأسري وانتشار الطلاق بمدرسة السلام الابتدائية القديمة، وحاضر بالندوة على عبدالمعطي، الإعلامي بإذاعة الوادي الجديد والباحث بالشأن الواحاتي والشيخ محمد عبدالظاهر، أمام وخطيب بمديرية الأوقاف

حزب مستقبل وطن الوادي الجديد ندوة تثقيفية التفكك الاسري وانتشار الطلاق الخلل الوظيفي المفاهيم الاجتماعية زيادة نسبة الطلاق

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