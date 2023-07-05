"صحة الشيوخ": الاعتداءات الإسرائيلية على جنين تنافى الاتفاقيات الدولية

أدان النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على مدينة جنين الفلسطينية في الضفة الغربية، مؤكدًا أنها ضد كل قوانين واتفاقيات المجتمع الدولي وضد كل الأعراف، وكشفت عن وجه الاحتلال القبيح.

وأعلن النائب الدكتور حسين خضير، في تصريحات صحفية له اليوم، عن إدانته التامة للاعتداء الغاشم الذي قامت به قوات الاحتلال الاسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية على مدار الساعات الماضية، وتسبب في استشهاد ١٢ فلسطينيًا، وعشرات المصابين، لافتًا إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم لا يمكن إنكارها بحق المدنيين العزل والطواقم الطبية والمراكز الصحية واستهداف البيوت والمساجد.

وقال وكيل صحة الشيوخ إنه لا بد من وضع نهاية للجرائم الإسرائيلية الوحشية وآخرها ما ترتكبه في جنين، ومقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين وهدم منازلهم، مشيرًا إلى أن تكرار الاعتداءات من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في وحشية وهمجية مرعبة، انتهاك فاضح لكل قرارات الشرعية الدولية.

ودعا خضير إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي والدول الفاعلة إقليميًا وعالميًا لوقف هذه الجرائم النكراء بحق الشعب الفلسطيني، ودعم حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتوفير الحماية اللازمة إلى الشعب الفلسطيني الذي يعاني كل يوم بسبب جرائم الاحتلال.