ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صحة الشيوخ": الاعتداءات الإسرائيلية على جنين تنافى الاتفاقيات الدولية

النائب حسين خضير
النائب حسين خضير

أدان النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على مدينة جنين الفلسطينية في الضفة الغربية، مؤكدًا أنها ضد كل قوانين واتفاقيات المجتمع الدولي وضد كل الأعراف، وكشفت عن وجه الاحتلال القبيح.

وأعلن النائب الدكتور حسين خضير، في تصريحات صحفية له اليوم، عن إدانته التامة للاعتداء الغاشم الذي قامت به قوات الاحتلال الاسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية على مدار الساعات الماضية، وتسبب في استشهاد ١٢ فلسطينيًا، وعشرات المصابين، لافتًا إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم لا يمكن إنكارها بحق المدنيين العزل والطواقم الطبية والمراكز الصحية واستهداف البيوت والمساجد.

وقال وكيل صحة الشيوخ إنه لا بد من وضع نهاية للجرائم الإسرائيلية الوحشية وآخرها ما ترتكبه في جنين، ومقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين وهدم منازلهم، مشيرًا إلى أن تكرار الاعتداءات من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في وحشية وهمجية مرعبة، انتهاك فاضح لكل قرارات الشرعية الدولية.

ودعا خضير إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي والدول الفاعلة إقليميًا وعالميًا لوقف هذه الجرائم النكراء بحق الشعب الفلسطيني، ودعم حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتوفير الحماية اللازمة إلى الشعب الفلسطيني الذي يعاني كل يوم بسبب جرائم الاحتلال.

النائب الدكتور حسين خضير لجنة الصحة مجلس الشيوخ الاعتداءات الإسرائيلية مدينة جنين الصفة الغربية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 عبر بوابة التعليم الفنى لنتائج الامتحانات

3 لينكات رسمية| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وقائمة أسماء الأوائل

"قطعت جسده لأشلاء".. تعرف على قصة سماح صاحبة أشهر واقعة قتل زوج

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

"الداخلية" تكشف تفاصيل واقعة "إلقاء كسر زجاج فى البحر" بالغردقة

زواج عرفى ينتهى بكارثة وبلاغ كاذب.. ماذا حدث لـ"توأم الغردقة"؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا