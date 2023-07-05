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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى رحيلها.. إفيهات اشتهرت بها الفنانة سحر كامل

سحر كامل
سحر كامل

يحل اليوم الأربعاء الموافق 5 من شهر يوليو ذكرى وفاة الفنانة صاحبة أشهر إفيهات الوسط الفني سحر كامل، فعلى الرغم من أدوارها الثانوية إلا أنها تمتلك جماهيرية خاصة لما تتركه من طابع مختلف.

وبالتزامن مع ذكرى وفاة سحر كامل التي رحلت يوم 5 يوليو عام 2021، نقدم لكم من خلال هذه السطور أشهر إفيهات سحر كامل:

من أشهر إفيهات سحر كامل "الله وانا مالي يالمبي"، حيث حققت بهذا الإفيه نجاح كبير، وقدمت خلال فيلم الناظر مع محمد سعد وشاركت بشخصية عروس اللمبي.

"إديني الحقنة بسرعة أرجوك محتاج الجرعة"، تعتبر من أشهر إفيهات سحر كامل التي قدمتها بفيلم وش إجرام من بطولة الفنان محمد هنيدي ولبلبة وبشرى، وشاركت محمد هنيدى أيضً بفيلم واشتهرت بـ"إيه دانا نايمة لوحدى ياسعادة البيه" ليرد هنيدي "يعني كنتي نايمة في بيت الطلبة" وذلك خلال فيلم "جاءنا البيان التالي".

ويعد أشهر الجمل لسحر كامل أيضًا "الله وأكبر صلاة النبي أحسن" من فيلم "حسن ومرقص" بطولة الفنان عادل إمام والفنان عمر الشريف.

وعلق في أذهان الكثير عندما قالت سحر كامل "أتفضل يا أخويا هو أنت حد غريب" أثناء مشاركتها في فيلم " إتش دبور".

الجدير بالذكر أن الفنانة سحر كامل كانت بدايتها خلال عام 1979، حيث قدمت دور آمال في فيلم الباحثة، وقدمت ما يقرب من 70 عملا متنوعا، و كان آخر أعمالها مسلسلها الإذاعى "29 يوم"،

ومن أبرز أعمال الفنية التي ظهرت بها الراحلة سحر كامل فيلم “55 إسعاف، صاحب صاحبه، محامى خلع، عسكر في المعسكر، أحلى الأوقات، في محطة مصر، خليك في حالك”.

وشاركت بمسرحية “عفروتو”، ومسلسلات "يا رجال العالم اتحدوا، النساء قادمون، أمس لا يموت، قضية رأى عام، قلوب".

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