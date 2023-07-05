"سكاتك" الترويجية.. أبرز تجربة استثمارية ناجحة بالطاقات المتجددة في مصر

وضعت إدارة شركة "سكاتك" العالمية؛ ضمن خطتها التوسعية في سوق الطاقات المتجددة في إفريقيا؛ السوق المصري نظرًا لما امتاز به في الفترة الأخيرة من تسهيلات وتيسيرات لخدمات المستثمرين تساهم بشكل كبير في تنفيذ خططهم للتوسع الاستثماري، ما عزز تواجد وفود "سكاتك" النرويجية في القاهرة منذ أثني عشر شهرًا تقريبًا، أسفرهذا التواجد، عن لقاءات عدة كانت نتائجها توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقية كان أخرها توقيع اتفاقية بين وزارة الكهرباء وشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية لتوفير قطعة أرض تُخصص لإنشاء مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 5 جيجاوات، بمنطقة غرب سوهاج، وذلك بتكلفة استثمارية قدرها 5 مليارات دولار" اليوم.

وتعد شركة "سكاتك سولار" من كبرى الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مجال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، كما تعد مصر هي المركز الإقليمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال وغرب أفريقيا.

في سبتمبر 2022

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي تارييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة هيلدا كليمتسدال، السفيرة النرويجية بالقاهرة، ومحمد عامر، المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة "سكاتك".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول التباحث حول التعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية بشأن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإقامة مشروع لإنتاج طاقة كهربائية بمقدار 3 جيجاوات من طاقة الرياح، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة.

وأكد الرئيس السيسي اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب النرويجي نظرًا للخبرة العريضة التي يتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً في ظل توافر الإرادة السياسية والتنفيذية، حيث يحظى قطاع الطاقة الخضراء بدعم غير مسبوق من الدولة كإحدى أهم أولوياتها، استغلالًا لثروات مصر من مصادر الطاقة المتجددة من رياح وشمس.

تيسيرات التوسع الاستثماري

في الشهر نفسه سبتمبر 2023، التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، "Terje Pilskog"، رئيس مجلس إدارة شركة "سكاتك" العالمية؛ لبحث خطة توسعات الشركة في السوق المصرية، بحضور "Hilde Klemetsdal"، سفيرة النرويج بالقاهرة، ومحمد عامر، مدير عام سكاتك لمصر وشمال أفريقيا.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب حرص الهيئة على تقديم مختلف أوجه الدعم للشركة لتنفيذ توسعاتها الاستثمارية، عن طريق إنهاء كل الإجراءات المطلوبة في أسرع وقت ممكن؛ للبدء في تنفيذ خطتها التوسعية.

وخلال اللقاء، تم استعراض نُظم الاستثمار المختلفة والحوافز الاستثمارية، خاصة (الرخصة الذهبية)، التي تتيح للمستثمر إصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروع، من خلال موافقة واحدة تصدر من مجلس الوزراء.

وفي العام 2023 أسفرت كافة التيسيرات والتسهيلات التي قدمتها الحكومة المصرية للشركة النرويجية من أجل دعم خطتها للتوسع الاستثماري في مصر إلي رفع حجم القدرات التي كان مخطط لها أن تنفذها في مشروع محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في مصر من 3 جيجاوات إلي 5 جيجياوات، لضخ مزيد من الاستمارات في الطاقات المتجددة في مصر بتكلفة 5 مليارات دولار.