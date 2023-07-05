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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إحاطة برلمانية تحذر الحكومة من غياب الرقابة على سوق الدواء

دواء
دواء

تقدم اللواء عصام العمدة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن نقص عدد من الأدوية في الصيدليات.

وقال النائب في طلب الإحاطة، إن العديد من المرضى يعانون من نقص في بعض الأنواع من الأدوية، وفي مقدمتهم مرضى السرطان، فضلا عن غياب الرقابة على سوق الدواء.

وأشار إلى ارتفاع أسعار بعض أصناف الدواء بشكل مبالغ فيه، فضلا عن قيام بعض الصيدليات بالبيع بأسعار غير المدونة على العبوات بالمخالفة للقانون.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا اليوم، لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع الصحي، حيث أكد على أهمية  توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها القطاع الطبي، مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر مع المسئولين المعنيين في هذا الملف لكونه يرتبط بصحة المواطنين التي تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الحكومة. وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف تدبير الاحتياجات من المستلزمات والتجهيزات الطبية والأدوية لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، وفي مقدمتها مستلزمات كل من: المعامل، وأمراض الكلى، والسمعيات، والأوعية الدموية، والجراحة، والقسطرة، وبنوك الدم، والمفاصل، والمخ والأعصاب، وكذا مستلزمات المركز القومي لنقل الدم، والاحتياجات من الأدوية المختلفة، وجهود الهيئة المصرية للشراء الموحد في تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية وخامات ومدخلات إنتاجها.

ارتفاع اسعار الأدوية والمستلزمات الطبية الهيئة المصرية للشراء الموحد التموين الطبى الدكتور مصطفى مدبولي الدواء المصري توافر الادوية وزارة الصحة

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