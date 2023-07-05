الدولة تتحمل 270 ألف جنيه إضافية.. مصدر يكشف سبب إرجاء تنفيذ عمارات "سكن لكل المصريين 4"

كشف مصدر مسؤول بوزارة الإسكان، عن إرجاء تسليم شركات المقاولات مواقع تنفيذ عمارات “سكن لكل المصريين 4” الخاصة بالإعلان الأخير.

وأوضح المصدر - الذي فضل عدم نشر اسمه - لـ"الدستور"، أن السبب في ذلك يعود لارتفاع تكلفة إنشاء الوحدة لـ580 ألف جنيه مع تغير أسعار مواد البناء الشهور القليلة الماضية.

وأشار إلى أن آخر طرح كان وفقا لسعر 310 آلاف جنيه تكلفة الوحدة، وهو ما يعني أن هناك فرق سعر 270 ألف جنيه للوحدة، ما لا تستطيع الدولة تحمله.

وقال المصدر إن الدولة تدعم وحدات "سكن لكل المصريين 4"، في إطار استراتيجيتها لدعم محدودي الدخل، وذلك بأكثر من طريقة متمثلة في عدم تحميل سعر الأرض والمرافق وأعمال اللاند سكيب بخلاف الدعم النقدي الذي يصل لـ50 ألف جنيه، لكن الدولة لا تستطيع أن تتحمل إلى جانب ذلك فارق سعر 270 ألف جنيه إضافية.

وكشف المصدر عن أن هناك تفكيرا في بيع الوحدات المنتهية التنفيذ بالسعر القديم، وطرح إعلان جديد بالأسعار الجديدة مع إلغاء الإعلان الأخير لاستحالة تنفيذه وفقا للأسعار الحالية.

وأكد أن القرار النهائي بشأن تنفيذ وحدات الإعلان الأخير لم يصدر بعد، وأنهم ينتظرون انتهاء دراسة الأمر وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار نهائي بشأنه.

ونفى المصدر صحة ما يتردد بشأن طرح إعلان جديد خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا بعد انتهاء دراسة ووضع السعر الجديد.