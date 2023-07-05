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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 3332 إعلانًا مخالفًا بأحياء الإسكندرية خلال 6 أشهر

إزالة الإعلانات المخالفة
إزالة الإعلانات المخالفة بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية، بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات برئاسة إيمان جابر حملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء، أسفرت عن إزالة عدد 3332 إعلانا مخالفا خلال 6 أشهر، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة.

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كل الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

وفي سياق آخر، تم أمس، ضبط 235 كيلو لحوم ومصنعات لحوم غير صالحة  للاستخدام الآدمى شرق الإسكندرية، بناءً علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برصد شكاوى المواطنين ومتابعتها وإرسالها لجهات الاختصاص لاتخاذ إجراءات فورية تجاه أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها.

وفي هذا الإطار، وردت شكوى بشأن وجود لحوم فاسدة وغير صالحة للاستخدام، ويعاد استخدامها وبيعها على أنها صالحة للاستخدام وذلك في أحد فروع ماركت شهير بمنطقة كفر عبده التابعة لحي شرق الإسكندرية.

وعلى الفور ووفقا لتعليمات محافظ الإسكندرية تم توجيه الشكوي إلى المحاسب محمد سعد مدير مديرية التموين بالإسكندرية، حيث أمر بتشكيل حملة تفتيش على الفور وبالاشتراك مع مفتشي الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، وجهاز حماية المستهلك بالإسكندرية، حيث تم التوجه للفرع محل الشكوى.

وبالتفتيش داخل الفرع تم اتخاذ عدد من الإجراءات وهي: تحرير محضر لإدارة المنشأة دون ترخيص من الجهات المختصة، وضبط كمية وقدرها 235 كيلو جرام أصناف لحوم ومصنعات لحوم لانتهاء فترة صلاحيتها، وسحب 6 عينات بمعرفة السادة مفتشي الأغذية من اللحوم والدواجن ومصنعاتها، وتحرير محضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وتحرير2 محضر عدم حمل شهادة صحية لعمال الفرع.

الأجهزة التنفيذية الإسكندرية المركز النموذجي حملات مكبرة إزالة الإعلانات المخالفة 3332 إعلان مخالف

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