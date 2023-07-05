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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استقبال 74 طائرة شارتر بمطارى مرسى مطروح والعلمين

مطار
مطار

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قبل قليل، عن استقبال 7 طائرات شارتر بمطار مرسى مطروح الدولي، قادمة من دولة إيطاليا، ليصل إجمالي عدد الرحلات منذ بداية الموسم السياحي في نهاية مايو الماضي إلى عدد ٧٤ طائرة شارتر بمطاري مرسى مطروح والعلمين.

وأوضح محمد أنور، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، أن مطار مرسى مطروح استقبل ٥٦ طائرة شارتر من إيطاليا، والتشيك، وسلوفاكيا، وصربيا، بينما استقبل مطار العلمين الدولي عدد ١٨ طائرة سياحية من كازاخستان والتشيك، مع بداية موسم الصيف السياحي هذا العام. 

وأوضح أنه يتم استقبالهم بالورود والبروشورات السياحية والهدايا التذكارية من خلال الإدارة العامة للسياحة ومكتب هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة مع الترحيب بضيوف مطروح. 

جاء ذلك استمرارًا لحركة السياحة الخارجية مع استقبال محافظة مطروح مزيدًا من رحلات طيران الشارتر القادمة من عدد من الدول الأوروبية.

مطار
مطار
مطار
مطار
مطار
مطار
مطار
مطار
الإدارة العامة للسياحة السياحة الخارجية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الموسم السياحي هيئة تنشيط السياحة محافظ مطروح محافظة مطروح موسم الصيف السياحي

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