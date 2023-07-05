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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ترقية 1076 عاملا.. قرارات جديدة بـ"كهرباء القناة"

المهندس سامي أبووردة
المهندس سامي أبووردة

أصدر المهندس سامي أبووردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء، قرارا بترقية عدد ١٠٦٧ من العاملين بالشركة في 9 إدارات مختلفة.

وأوضح قرار المهندس سامي أبو وردة عدد العاملين الحاصلين على الترقية والدرجة الوظيفية الجديدة في كل قطاع في القرار رقم 267 لسنة 2023 الصادر اليوم الأربعاء 4 يوليو 2023.

وجاء بالقرار، أن عدد الحاصلين على الترقية والدرجة الوظيفية الجديدة في قطاع الهندسة 46 عامل، وقطاع التجارة 41 عامل، وقطاع الإدارية 12 عاملا، وقطاع القانونية الأولى 1 عامل، وقطاع الفنية المتوسطة 484 عاملا، وقطاع التجارية المساعدة 181 عاملا، وقطاع المجموعة المكتبية 71 عاملا، وقطاع الحرفية 223 عاملا، وقطاع المجموعة الخدمية المعاونة 8 عاملين.

وجاء نص قرار أبو وردة: “اعتبارًا من 1 يوليو 2023 يرقى العاملين بالمجموعات التسع الموضحة اسمائهم بعدد من الكشوف المرفقة بالقرار وعددهم 1076 عاملا على الدرجات الوظيفية الموضحة قرين كل منهم بالمجموعات الوظيفية المختلفة مع منحهم بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المرقي إليها كل منهم أو الأجر الأساسي السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 7% أيهما أكبر”. 

قرار ترقية سامي رئيس كهرباء القناة

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