إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

أصيب 4 مواطنين بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم وقع بين سيارتي نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بعد كوبري جرزا.



كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم في نطاق محافظة الفيوم بعد كوبري جرزا باتجاه أسيوط.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.