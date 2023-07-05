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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المدن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024

صورة من الحدث
صورة من الحدث

ناقش الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023 / 2024، ومراجعة كل المشروعات التي تم وضعها بالخطة، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، ونجوى العشيري، السكرتير العام، ومديري إدارات الشئون المالية، الهندسية، التخطيط والقانونية.

وأشار المحافظ إلى أن الخطة الاستثمارية تم وضعها من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، حيث يتم وضع المشروعات في الخطة بعد دراسة فنية مبنية على أسس علمية وموضوعية ومدى أولوياتها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزراة التنمية المحلية، مشددًا على المتابعة الدورية للمشروعات الجارية وسرعة إنهاء إجراءات الطرح.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الجديدة والتي تتضمن مشروعات الكهرباء، الرصف والكبارى والأنفاق، تحسين البيئة، تدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور.

وأوضح رحمي أن المحافظة تحرص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتدعيم الأحياء والمراكز والمدن وتنفيذ مشروعات خدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الخطة الجديدة ستشهد إدراج العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين.

وفي نهاية الاجتماع، أكد محافظ الغربية أهمية تذليل كل العقبات التي تعوق الانتهاء من تنفيذ المشروعات والتنسيق بين جميع القطاعات لإنجاز كل الأعمال وأهمية التواجد الميداني من أجل سرعة إنجاز الأعمال.

محافظ الغربية يناقش رؤساء المدن الاستثمارية التزام الاهلى

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