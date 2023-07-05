إصابة سائق إثر تعدي آخر عليه بسلاح أبيض في الفيوم

أُصيب قائد حافلة، بجرح قطعي بالرقبة إثر اعتداء سائق "توك توك" بسلاح أبيض "سنجة" بطريق سيلا العدوة التابعة لمركز الفيوم؛ بسبب سرعة وتهور سائق الـ"توك توك"؛ مما أدى إلى تصادم أتوبيسين ببعضهما وعند معاتبة قائد الأتوبيس لسائق "التوك توك"، أخرج سلاح أبيض من داخل التوك توك وأصاب قائد الأتوبيس.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد إسلام لطيف، مأمور مركز شرطة الفيوم؛ بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بحدوث إصابة سائق أتوبيس "مني باص" إثر إعتداء سائق "توك توك" عليه بسلاح أبيض، مما أسفر إلى جرح قطعي بالرقبة.

وجرى نقل المصاب بسيارة مرفق الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتكثف رجال مباحث المركز التحريات وتفريغ الكاميرات لمعرفة شخصية سائق التوك توك وضبطه والسلاح المستخدم.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.