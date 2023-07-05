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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الرئيس السيسي و9 سنوات من الإنجازات.. طفرة في قطاع المعالجة التجارية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

لم يتخلف ركب الصناعة والتجارة عن مسيرة التطور التي شهدتها مصر خلال الـ9 سنوات الماضية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير بإعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر. 

قطاع المعالجات التجارية:    
- إجراء تحقيق في 40 قضية في مجال المعالجات التجارية (إغراق/ دعم / وقاية)، منها 31 قضية لمكافحة الإغراق، و3 قضايا دعم ضد عدد من الواردات المدعومة، و6 قضايا وقاية ضد الزيادة الكبيرة والمفاجئة في عدد من الواردات.

- إرسال الدفوع الفنية والقانونية فيما يقارب 45 تحقيق عكسى ضد الصادرات المصرية لبعض المنتجات. 
- استصدار 39 قرار وزاري إما بفرض تدابير مؤقته أو نهائية أو استمرار العمل أو تعديل أو إنهاء العمل بالرسوم المفروضة لهذه المنتجات.

- استصدار الأحكام لصالح الوزارة في العديد من القضايا المقامة ضدها فيما يتعلق بالتدابير الوقائية المفروضة على عدة أصناف.  

- استصدار تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا لصالح الوزارة في العديد من الطعون المقامة على قرارات وزير التجارة والصناعة.

- متابعة الطلبات الواردة للقطاع من عدة شركات فيما يتعلق باسترداد رسوم مكافحة الإغراق وكذلك التدابير الوقائية عن عدة بيانات جمركية على عدة أصناف 

- عقد خمس جولات للتعاون بين مصر والصين في مجال المعالجات التجارية تعزيزا للحوار التجاري والفني في موضوعات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية بين الجانب المصرى والجانب الصيني.

 - تنظيم برامج تدريبية لتدريب وفود عربية وإفريقية، منها مدغشقر، وليسوتو، والأردن، وبتسوانا، واليمن. 

-عقد 5 جولات للتعاون بين مصر والصين في مجال المعالجات التجارية تعزيزا للحوار التجاري والفني في موضوعات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية بين الجانب المصرى والجانب الصيني. 

- تنظيم برامج تدريبية لتدريب وفود عربية وإفريقية، منها مدغشقر، وليسوتو، والأردن، وبتسوانا، واليمن.
 

استرداد استمرار العمل استرداد رسوم الاقتصاد القومي اقتصادي

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