"بروفة وأقلام ملونة".. نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان الأحد

يستعد طلاب الشهادة الثانوية العامة لعام 2023 لأداء امتحانات الجولوجيا للشعبة العلمى، والعلوم البيئية والرياضيات البحتة لشعبة الرياضيات، وكذلك علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، يوم الأحد المقبل 9 يوليو 2023.

وبدأ طلاب الشهادة الثانوية العامة في التجهيز نفسياً لأداء الامتحان وسط قلق وتوتر من الامتحانات، لذلك يبحث أولياء الأمور عبر محركات الإنترنت نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات لتساعدهم على كسر حاجز الخوف والتركيز في المادة المقبلة دون قلق.

وتزامناً مع عمليات البحث المستمرة من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية العامة لعام 2023، يرصد موقعنا “الدستور” في السطور التالية خطة يستعين بها الطلاب حتى يتمكن من رفع مستواه في التركيز دون قلق أو أضطراب وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

باحثة تضع روشتة لطلاب الثانوية استعدادا للامتحان المقبل

قالت ريهام عبدالرحمن، الباحثة في الإرشاد الأسري والتطوير الذاتي، إن من ضمن الاستعدادات التي يجب أن يبدأ بها طالب الشهادة الثانوية العامة لمادة الأحد المقبل، كلًا حسب مادته، أن يبدأ في التركيز على المادة المقبلة ووعدم التفكير في الامتحانات الماضية.

وأضافت عبدالرحمن لـ“الدستور”: “يجب على طالب الشهادة الثانوية العامة أن يعمل على ترسيخ المعلومات في ذهنه ويتبع خطة جيدة تساعده على تذكرها بسهولة، ومن طرق ذلك عمل بروفه في ذهنه بصوت عال وواضح، وسيتمكن من خلال هذه الطريقة إدخال عدد كبير من المعلومات دون أن ينسى شيئاً”.

وتابعت أنه على طالب الشهادة الثانوية العامة أن يحرص على الحواس المكتملة في المذاكرة، يقرأ بعينيه ثم كتابة المعلومات أكثر من مرة، مع استخدام الأقلام الملونة، الأمر الذي يعمل على سرعة استرجاع المعلومة بشكل سهل وسريع أثناء أداء الامتحان.