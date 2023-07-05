"صحة الدقهلية" الكشف على 1669 مريضًا بمركز أجا ضمن "حياة كريمة"

قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الدكتور شريف مكين، إن المديرية نفذت على مدار اليومين الماضيين قافلة طبية إلي قرية ميت دمسيس مركز أجا أسفرت عن توقيع الكشف على 1669 شخصا، وصرف العلاج بالمجان ضمن "حياة كريمة".

وأضاف مكين فى بيان، اليوم الأربعاء، أن القافلة ضمت 12 عيادة فى عدد من التخصصات فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray، كما تم إجراء 274 تحليلاً مختلفاً للمرضى، فضلاً عن فحوصات لـ107 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 74 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 11 قرارا للعلاج على نفقة الدولة.

وأكد وكيل الوزارة حرص المديرية على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 45 ندوة تثقيفية، و150 حالة استبيان، مؤكداً استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

