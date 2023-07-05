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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسماعيلية يؤكد أهمية دور جهاز تعمير سيناء فى المشروعات الخدمية

اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أمس الثلاثاء، بمكتبه، اللواء وائل مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء، لبحث ومناقشة الخطط المستقبلية لجهاز تعمير سيناء بالمحافظة، وعدد من المشروعات القائمة والمستقبلية، مما يعود بالنفع على الشارع الإسماعيلي، في إطار خطة الدولة للنهوض بالمرافق العامة.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تعمير سيناء، رئيسة منطقة تعمير شرق وغرب القناة بالجهاز، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، ومدير عام مديرية الإسكان.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الإسماعيلية على أهمية دور جهاز تعمير سيناء في العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، متمنيًا المزيد من التعاون بين الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية وجهاز تعمير سيناء.

من جهته؛ وجه رئيس جهاز تعمير سيناء الشكر لمحافظ الإسماعيلية، على حسن الاستقبال، مشيدًا بالتعاون البناء بين محافظة الإسماعيلية وجهاز تعمير سيناء، بما يعود بالنفع والفائدة على مواطنى الإسماعيلية.

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