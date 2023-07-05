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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب المحامين يتفقد تطوير نادى بورسعيد تمهيدًا لتشغيله

نقيب المحامين عبدالحليم
نقيب المحامين عبدالحليم علام

أجرى نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية لعملية التشغيل التجريبي لنادي المحامين ببورسعيد، تمهيدًا لتشغيله بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

وخلال الجولة، وعد النقيب العام بدعم النادي وتجهيزه بكل المتطلبات، وفقًا لتقرير الإدارة الهندسية بالنقابة العامة، ليكون لائقًا بالمحامين.

يقع النادي بمنطقة الجميل غرب بورسعيد، وتبلغ مساحته 1600 متر تقريبًا، ويشتمل على قاعة أفراح، وحديقة خارجية على مساحة 400 متر، وأماكن في مقدمة النادي ممهدة للجلوس.

كما يضم النادي 39 غرفة، وبه خدمات فندقية، والعديد من المساحات المختلفة الصالحة لاستقبال السادة المحامين، وإقامة الندوات واللقاءات، وكل أشكال العمل الاجتماعي.

تأتي الجولة ضمن سلسة جولات موسعة يجريها النقيب العام لمقرات وأندية المحامين، للوقوف على مدى جودتها، وتطويرها بما يتناسب مع أعضاء الجمعية العمومية.

فيما أجرى علام، جولة تفقدية لعمارات النقابة بمصيف جمصة، وذلك للوقوف على آخر أعمال التشطيبات تمهيداً لافتتاحه في أقرب وقت.

وخلال الجولة، وجه نقيب المحامين بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات، والبدء في أعمال الفرش بتوفير أفضل وأرقى الأثاث ليكون لائقًا بالمحامين.

كما وجه نقيب المحامين بسرعة إنجاز السور المحاط بالمصيف، وتشجير الأماكن الخالية، وإنجاز أعمال تشطيب المسجد الخاص بالمصيف، كما وجه بإنشاء منطقة كيدز أريا وتجهيزها بما يلزم من معدات وألعاب ترفيهية للأطفال، وتوفير كافة الخدمات المصيفية بالدور الأرضي بكل عمارة؛ ليكون على أعلى مستوى من الخدمات.

مصيف نقابة المحامين بجمصة يتكون من 6 عمارات تتضمن 77 شقة مصيفية قامت النقابة العامة بإنشائها وتشطيبها، ومن المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة فور انتهاء أعمال التشطيبات النهائية.

في السياق نفسه، وطبقًا لتوجيهات نقيب المحامين تم الانتهاء من تشطيب مصايف النقابة برأس البر وبورسعيد ومطروح، حتى تكون لائقة بالمحامين خلال قضائهم الإجازة المصيفية.

كما أجرى علام جولة تفقدية لأرض شطا الكائنة بجوار مجمع محاكم دمياط، وذلك لإنشاء مقر ونادي لنقابة المحامين الفرعية بدمياط.

وخلال الجولة، وجه نقيب المحامين الإدارة الهندسية بالنقابة العامة برفع المقاسات تمهيدًا لتجهيز الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع، كما وجه بسرعة استخراج التراخيص اللازمة لبدء أعمال الإنشاءات وتذليل كل العقبات.

 

عبدالحليم علام اتحاد المحامين العرب نادي المحامين ببورسعيد المحامين نقيب المحامين

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