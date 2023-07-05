نصائح لمرضى الضغط للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة

يلعب الطقس الحار دورًا في إثارة بعض المشكلات الصحية، حيث تعتبر درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية عاملين يمكن أن يتسببا في عواقب صحية خطيرة للأشخاص وخاصة الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وبالتزامن مع الطقس الحار الذي يسيطر على البلاد خلال هذه الأيام ويؤثر على مرضي ضغط الدم نقدم لكم من خلال هذه السطور نصائح لهم مع درجات الحرارة المرتفعة بحسب موقع "mayoclinichealthsystem":

مضاعفات تأثير الحرارة على مرضى ضغط الدم:

الإحساس بالجلد بارد ورطب.

الشعور بالارتباك و دوخة مع سرعة النبض.

التعرق المفرط أو عدم القدرة على التعرق.

الشعور بالتعب وصداع وتقلصات العضلات أو التشنجات.

غثيان.

تورم في الذراع أو الساقين، والشعور بالغثيان.

نصائح لمرضى الضغط:

-البقاء في المنزل والخروج عند الضرورة فقط، مع ضرورة إغلاق الستائر في الغرف التي تواجه أشعة الشمس.

-البعد عن أشعة الشمس بين الساعة 11 صباحًا و 3 مساءً، حيث تكون أشعة الشمس في أقوى حالاتها، حيث يمكن أن تؤدي الحرارة والتعرق إلى خفض كمية السوائل في الجسم، مما قد يقلل من حجم الدم ويؤدي إلى الجفاف.

-تناول كميات كبيرة من السوائل وعدم تناول الكثير من الكحول.

-استخدام واقي من الشمس بدرجة عالية من عامل الحماية من الشمس والأشعة فوق البنفسجية، وارتداء قبعة واسعة.

-تناول كميات وفيرة من المياه، وأخذها أثناء الخروج، وخاصة أثناء السفر، حيث أنه عندما يفقد الجسم سوائل أكثر مما يتم تناوله، قد لا يكون لديه ما يكفي من الماء أو السوائل الأخرى لأداء وظائفه الطبيعية.

-تجنب ممارسة الرياضة البدنية في أشد فترات اليوم حرارة.

-عند الشعور بأي مثل هذه الأعراض فيجب طلب التدخل الطبي على الفور لعدم تدهور الحالة الصحية بشكل كبير.