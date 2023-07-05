محافظ المنوفية يبحث شكاوى عدد من المواطنين ضمن اللقاء الأسبوعى

التقى اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، عددًا من أبناء المحافظة؛ للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم، بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

وأمر المحافظ بصرف مساعدة مالية وعينية لشاب كفيف بناحية فيشا الكبرى مركز منوف، يمتلك موهبة رائعة في تلاوة القرآن الكريم، وذلك مُراعاةً لظروفه الاجتماعية، موجهًا بالاستعانة به لتلاوة القرآن الكريم في المناسبات والاحتفالات الخاصة بالمحافظة نظرًا لصوته العذب وتشجيعًا لموهبته.

كما أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم لمواطنة بناحية المنشأة الجديدة بالباجور تعاني من ضعف السمع وليس لديها مصدر دخل، موجهًا بتوفير سماعة بالمجان للمواطنة بالتنسيق مع جمعية الأورمان.

ووجّه المحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية لمواطن متزوج ويعول 7 أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، وليس لديه مصدر دخل ثابت للإنفاق على أسرته.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وخلال اللقاء، وافق المحافظ على طلب مواطنة بناحية ميت خاقان تلتمس الموافقة على بناء مسجد على قطعة أرض تمتلكها داخل الحيز العمرانى على نفقتها الخاصة، داعيًا الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتها.

كما أجرى المحافظ اتصالًا هاتفيًا برئيس قطاع الكهرباء بالمنوفية؛ لاتخاذ اللازم تجاه شكوى مواطنة بناحية بركة السبع والعرض عليه.

فيما كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص شكوى مواطنة بناحية ميت خاقان تتضرر من تعنت مدير الجمعية الزراعية ضدها والعرض عليه فورًا لاتخاذ اللازم.