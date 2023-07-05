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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس مبرمج حاسب آلي بتهمة تكوين خلية إرهابية بالقليوبية

حبس مبرمج حاسب آلي
حبس مبرمج حاسب آلي

أمرت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار خالد الشباسي، رئيس المحكمة، في القضية رقم ٤٤ لسنة ٢٠٢٣ حصر إرهاب شمال، بحبس المتهم "م ب ا" مبرمج حاسب آلي، ٤٥ يومًا حبسًا مطلقًا وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية.

كان المتهم والمنتمي لجماعة الإخوان المحظورة والهارب من حكم صادر ضده بالمؤبد في قضية أحداث رابعة قد عاد بعد اختفاء لمدة طويلة قائمًا بتكوين خلية عنقودية لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد ضباط الشرطة والجيش والقضاء والمنشآت العامة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتعطيل العمل بالدستور وإشاعة الفوضى وضرب الاقتصاد القومي بهدف إسقاط الدولة مستخدمًا وسائل التواصل الاجتماعي والترويج لأفكار الجماعة المحظورة.

وتم رصد المتهم بمعرفة الأمن الوطني، وباستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته مجموعة من المنشورات وحاسبين اليين وهاتف سوريا ومبلغ مالي بالعملتين الأجنبية والمحلية وبندقية آلية وسيارة مسروقة بلوحات تحمل أرقام سياحية متخذًا من شقة ومخزن بمنطقة أول شبرا الخيمة وكفر شكر في محافظة القليوبية مقرًا لعقد لقاءاته، وبعرضه على هيئة المحكمة أصدرت قرارها السابق بحبسه حبسًا مطلقًا.

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