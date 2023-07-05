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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الصينية: أمريكا تتجاهل مقتل المدنيين في أفغانستان

أفغانستان
أفغانستان

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون، إن تقرير الخارجية الأمريكية يتجاهل أن التدخل الأمريكي  تسبب بمقتل الكثير من المدنيين في أفغانستان. 

وأضاف المتحدث الصيني اليوم، أنه يتعين على أمريكا إعادة الأصول المجمدة للبنك المركزي الأفغاني إلى الشعب الأفغاني، ورفع العقوبات أحادية الجانب ضد أفغانستان، والتخلي بشكل أساسي عن سياسة النزعة العسكرية، والتخلي عن العدوانية العديمة الجدوى وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. 

وأشار إلى أن التقرير لم يتطرق إلى القضايا التي يجب أن تنظر فيها الولايات المتحدة وتدركها، على سبيل المثال- انتهاك القانون الدولي والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحت راية الديمقراطية، والتصدي بشكل انتقائي للإرهابيين الأمر الذي أدى إلى انتشار المزيد من الإرهاب، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين الأبرياء، وأغرق مناطق مختلفة من العالم في الفوضى.

والأسبوع الماضي أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تقريرا ينتقد بشدة عملية سحب القوات الأمريكية من أفغانستان. وشدد التقرير على أن الخارجية الأمريكية لم تشارك في تنسيق عملية سحب الجيش الأمريكي من أفغانستان.

وبدأت عملية انسحاب القوات الأمريكية في مايو 2021. وتم سحب الوحدات القتالية الرئيسية للولايات المتحدة والناتو من هناك في عام 2014. 

ويشار إلى أن بايدن أعلن في 14 أبريل 2021، أنه اتخذ قراره بإنهاء العملية العسكرية في أفغانستان، والتي أصبحت أطول حملة عسكرية خارج البلاد في التاريخ الأمريكي.

المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون أفغانستان التدخل الأمريكي المركزي الأفغاني الشعب الأفغاني

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