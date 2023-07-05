أستاذ اقتصاد يبرز شواهد الطفرة الصناعية فى عهد الرئيس السيسى

تحدث أستاذ الاقتصاد، الدكتور ماجد عبدالعظيم، عن الصناعة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والطفرة التي حدثت خلال 10 سنوات مضت، مؤكدًا أن الصناعة تعد القاطرة الحقيقية للتنمية في أي دولة.

وأضاف عبدالعظيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا للغاية بهذا القطاع في ظل توجيهات القيادة السياسية، إذ إنها أقامت مدنًا صناعية جديدة متكاملة مثل: "مدينة الجلود في الروبيكي"، "مدينة الغذاء العالمية"، "مدينة الدواء العالمية"، فضلًا عن الكثير من المدن الصناعية الضخمة للغاية التي تم إنشاؤها، إلى جانب تدشين 17 مجمعًا صناعيًا على مستوى 15 محافظة منذ عام 2014 حتى الآن.

وأوضح أن هناك توزيعًا جغرافيًا للصناعات على مستوى المحافظات، بمعنى الاستفادة من المزايا النسبية الموجودة في كل محافظة من حيث المواد الخام أو الموقع أو من حيث الموارد البشرية أو العمالة الفنية الماهرة في صناعات محددة، فعلى سبيل المثال: محافظة دمياط تتميز بصناعة الأثاث والعمالة الماهرة.

وتابع أن الدولة أولت قضية التشريعات أهمية كبيرة من خلال إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديدة، واللائحة التنفيذية الخاصة به، إلى جانب قانون هيئة التنمية الصناعية ولائحته التنفيذية، لافتًا إلى تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.

وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، أن رفع شعار "صنع في مصر" يتطلب أمرين هما الجودة والسعر، ومن هنا تكمن أهمية الرقابة على الجودة وتحسين تنافسية المنتج المصري حتى يقتنع به المستهلك المحلي لكي يحله محل نظيره المستورد، مما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد.