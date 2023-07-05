ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ اقتصاد يبرز شواهد الطفرة الصناعية فى عهد الرئيس السيسى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تحدث أستاذ الاقتصاد، الدكتور ماجد عبدالعظيم، عن الصناعة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والطفرة التي حدثت خلال 10 سنوات مضت، مؤكدًا أن الصناعة تعد القاطرة الحقيقية للتنمية في أي دولة.

وأضاف عبدالعظيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا للغاية بهذا القطاع في ظل توجيهات القيادة السياسية، إذ إنها أقامت مدنًا صناعية جديدة متكاملة مثل: "مدينة الجلود في الروبيكي"، "مدينة الغذاء العالمية"، "مدينة الدواء العالمية"، فضلًا عن الكثير من المدن الصناعية الضخمة للغاية التي تم إنشاؤها، إلى جانب تدشين 17 مجمعًا صناعيًا على مستوى 15 محافظة منذ عام 2014 حتى الآن.

وأوضح أن هناك توزيعًا جغرافيًا للصناعات على مستوى المحافظات، بمعنى الاستفادة من المزايا النسبية الموجودة في كل محافظة من حيث المواد الخام أو الموقع أو من حيث الموارد البشرية أو العمالة الفنية الماهرة في صناعات محددة، فعلى سبيل المثال: محافظة دمياط تتميز بصناعة الأثاث والعمالة الماهرة.

وتابع أن الدولة أولت قضية التشريعات أهمية كبيرة من خلال إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديدة، واللائحة التنفيذية الخاصة به، إلى جانب قانون هيئة التنمية الصناعية ولائحته التنفيذية، لافتًا إلى تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.

وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، أن رفع شعار "صنع في مصر" يتطلب أمرين هما الجودة والسعر، ومن هنا تكمن أهمية الرقابة على الجودة وتحسين تنافسية المنتج المصري حتى يقتنع به المستهلك المحلي لكي يحله محل نظيره المستورد، مما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد.

الصناعة الصناعة في مصر الطفرة الصناعية مصر السيسي

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لحل مشاكل إجراءات التصالح فى مخالفات البناء

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2023 .. وموعد إجازة 23 يوليو

رابط طباعة صحيفة أحوال معلم 2023 للمعلمين والإداريين

فندقان جديدان تديرهما "هيلتون" فى مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون

«تنظيف مطبخ حماتها» السبب.. سيدة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا