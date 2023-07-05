الكنائس المسيحية تنظم "كورسات" للمقبلين على الزواج

تستعد عدد من الكنائس إطلاق دورات المشورة الكنسية، وكورسات المخطوبين والمقبلين على الزواج حديثًا، وذلك عقب انتهاء صوم الرسل 2023.

إذ أطلقت إيبارشية الجيزة للأقباط الأرثوذكس، كورس المخطوبين و المقبلين على الزواج، وذلك في الفترة من 25 أغسطس 2023، وحتى 6 أكتوبر 2023.

وعلى صعيد آخر، نظمت كنائس شبرا الجنوبية كورسات للمخطوبين والمقبلين على الزواج حديثًا، في الفترة من 14 يوليو 2023، وحتى 27 يوليو 2023.

ومن جهته، نظمت كنائس شرق السكك الحديدية بالقاهرة كورس المخطوبين والمقبلين علي الزواج حديثًا، وذلك في أيام الخميس 6 يوليو والسبت 8 يوليو والخميس 13 يوليو والسبت 15 يوليو، على أن تكون الدراسة بنظام الحضور فقط لمدة 4 أيام فقط و يمنح المركز شهادة بنهاية الكورس.

وشددت الكنيسة أن شرط أساسى هو الالتزام بالمواعيد المحددة و النجاح في الإمتحان لاستلام الشهادة، وذلك بكنيسة العدرا بأرض الشركة – الشرابية، وشددت الكنيسة على ضرورة اجتياز الامتحان حتى يتم عقد الإكليل.

كورسات المقبلين على الزواج؟

وتواصل الكنائس الأرثوذكسية منح المقبلين على الزواج كورسات المشورة الأسرية.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد عممت دورات المشورة الأسرية عام 2017؛ وذلك عقب إقرار المجمع المقدس للكنيسه القبطيه الأرثوذكسيه لتطبيقه كشرطا أساسيا والتى لجاءت إليه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للحد من حالات الطلاق في المسيحية.

وتهدف كورسات المشورة الأسرية إلى تقديم المفهوم الصحيح لأهداف فترة الخطوبة والزواج والتدريب على مواجهة مشاكل الحياة وكيفية حلها وفهم جيد لنفسية الطرف الآخر والتعامل معه بالإضافة إلى الأعداد النفسي لمرحلة جديدة من جانب المسؤليات والأدوار.

ويشارك في كورسات المشورة الأسرية عدد من الكهنة والأطباء النفسيين والمتخصصين في المشورة الأسرية، والتي تعمل الكنيسة الأرثوذكسية في اختيارهم.

وهى دورات ينظمها معهد المشورة بالمعادي وتخضع لإشراف الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، أو معهد المشورة بالدقى أو الكنائس المختلفة بالإيبارشيات للمخطوبين والمقبلين على الزواج من أجل تعريفهما بأسس الحياة المسيحية.