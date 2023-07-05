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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إيرادات السكك الحديدية تقفز لـ1.3 مليار جنيه فى أول 4 أشهر من 2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

حققت السكك الحديدية إيرادات قدرها 1.333 مليار جنيه، خلال الفترة بين شهري يناير وأبريل من عام 2023.

وحسب التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، سجلت الإيرادات الشهرية ارتفاعًا من 357.8 مليون جنيه خلال شهر يناير لـ325.6 مليون جنيه، و306.5 مليون جنيه خلال شهر مارس و342.7 مليون جنيه خلال شهر أبريل من عام 2023.

وارتفع عدد ركاب السكك الحديدية إلى 140 مليون راكب خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023، حيث سجل عدد الركاب 34.2 مليون راكب خلال شهر يناير 2023، و34.7 مليون راكب خلال شهر فبراير 2023، و37.6 مليون راكب خلال شهر مارس 2023، و33.5 مليون راكب خلال شهر أبريل 2023.

وسجلت كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية 1.876 مليون طن خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023، حيث بلغت كمية البضائع من 469.1 ألف طن خلال شهر يناير لـ498 ألف طن و521.8 ألف طن خلال شهر مارس و387.6 ألف طن خلال شهر أبريل 2023.

وفيما يخص الحوادث، ارتفع عدد حوادث القطارات إلى 295 حادثا خلال الفترة بين شهرى يناير وأبريل 2023، ووقع العدد الأكبر من الحوادث تحت مسئولية الغير، وشهد شهر فبراير أقل معدل للحوادث بنحو 55 حادثا.

وعلى أساس شهري، بلغ عدد حوادث القطارات 82 حادث خلال شهر أبريل 2023 مقابل 56 حادثا خلال شهر أبريل 2022، منها 78 حادث مسئولية الغير، و4 حوادث مسئولية الهيئة.

وبلغ عدد ضحايا حوادث القطارات خلال شهر أبريل الماضي 51 حالة، منها 28 وفاة و23 حالة إصابة جسيمة.

السكك الحديدية الإيرادات الشهرية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء كمية البضائع

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