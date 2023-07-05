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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«تنظيف مطبخ حماتها» السبب.. سيدة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

"منذ زواجى وأعانى أشد معاناه بسبب إهمال حماتى فى شقتها ، ويجبرنى زوجى على تنظيف المنزل " بهذه الكلمات بدأت رانيا.م حديثها للدستور،مضيفة: متزوجة منذ أربع سنوات ونصف من زميل شقيقي فى عمله ، وأثمر زواجنا عن إنجاب طفلتين .
 

تزوجنا فى شقة إيجار لمدة سنة حتى تمكن من بناء شقة بمنزل والده ، وتحملت حالته المادية الصعبة حتى تستقر أحواله ، وبرغم سكنى بشقة إيجار إلا أننى كنت مجبرة على الذهاب يوميا لتنظيف شقة والدته ، وازداد الأمر سوءا بعد السكن معها ، فأصبح مطالب منى تنظيف شقتى، وشقة حماتى وطهى الطعام للجميع .

وتابعت رانيا: رغم أن حماتى حالتها الصحية ممتازة إلا أنها مهملة فى منزلها ، فهى تتكاسل عن غسل طبق أو كباية ولديها استعداد تترك أدوات المطبخ أسبوعا حتى أقوم بغسيلها.
 

وتستكمل الزوجة: مؤخرا أصبت بنزيف حاد واكتشفت إنى حامل ولكثرة المجهود أجهض الجنين ، وأخذتني  والدتى لخدمتى والاعتناء بي حتى تتحسن حالتى الصحية .

بعد ١٠ أيام عدت للمنزل ووجدت أدوات الطهى بمطبخ حماتي تحتاج ٥ ساعات، كذلك الشقة ، ففاض بي الكيل وتوجهت لشقتى ورفضت تنظيف اى شئ واخبرتهم بأنى مريضة ، فتشاجروا معي ، وحضر زوجى وتعدى على بالضرب المبرح فأصطبحت أطفالي وتركت المنزل .
واختتمت رانيا :  تدخل كثيرون من الأهل لمحاولة الصلح لكنى أشترطت أن أعيش مستقلة فى شقتى ليس لى علاقة بأهل زوجى لكنه رفض ، فلجأت لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى خلع ضده تحمل رقم ٦٦٣لسنة ٢٠٢٣.

الزوجة الضرب المبرح القاهرة انجاب طفل تنظيف المنزل حالتها الصحية

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