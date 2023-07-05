«تنظيف مطبخ حماتها» السبب.. سيدة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة

"منذ زواجى وأعانى أشد معاناه بسبب إهمال حماتى فى شقتها ، ويجبرنى زوجى على تنظيف المنزل " بهذه الكلمات بدأت رانيا.م حديثها للدستور،مضيفة: متزوجة منذ أربع سنوات ونصف من زميل شقيقي فى عمله ، وأثمر زواجنا عن إنجاب طفلتين .



تزوجنا فى شقة إيجار لمدة سنة حتى تمكن من بناء شقة بمنزل والده ، وتحملت حالته المادية الصعبة حتى تستقر أحواله ، وبرغم سكنى بشقة إيجار إلا أننى كنت مجبرة على الذهاب يوميا لتنظيف شقة والدته ، وازداد الأمر سوءا بعد السكن معها ، فأصبح مطالب منى تنظيف شقتى، وشقة حماتى وطهى الطعام للجميع .

وتابعت رانيا: رغم أن حماتى حالتها الصحية ممتازة إلا أنها مهملة فى منزلها ، فهى تتكاسل عن غسل طبق أو كباية ولديها استعداد تترك أدوات المطبخ أسبوعا حتى أقوم بغسيلها.



وتستكمل الزوجة: مؤخرا أصبت بنزيف حاد واكتشفت إنى حامل ولكثرة المجهود أجهض الجنين ، وأخذتني والدتى لخدمتى والاعتناء بي حتى تتحسن حالتى الصحية .

بعد ١٠ أيام عدت للمنزل ووجدت أدوات الطهى بمطبخ حماتي تحتاج ٥ ساعات، كذلك الشقة ، ففاض بي الكيل وتوجهت لشقتى ورفضت تنظيف اى شئ واخبرتهم بأنى مريضة ، فتشاجروا معي ، وحضر زوجى وتعدى على بالضرب المبرح فأصطبحت أطفالي وتركت المنزل .

واختتمت رانيا : تدخل كثيرون من الأهل لمحاولة الصلح لكنى أشترطت أن أعيش مستقلة فى شقتى ليس لى علاقة بأهل زوجى لكنه رفض ، فلجأت لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى خلع ضده تحمل رقم ٦٦٣لسنة ٢٠٢٣.