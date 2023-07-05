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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

100 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال 4 أشهر

قناة السويس
قناة السويس

تواصل عائدات قناة السويس ارتفاعها لما يقارب الـ 100 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 2023، لتسجل 99.3 مليار جنيه بين شهري يناير وأبريل الماضيين، وذلك حسبما كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن العائدات الشهرية حققت ارتفاعات مطردة من 18.2 مليار جنيه في ديسمبر الماضي لـ 23 مليار جنيه في يناير 2023، ثم 22.7 مليار جنيه في فبراير، و25.7 مليار جنيه في مارس، و27.9 مليار جنيه في أبريل.

كما أشار إلى تضاعف عائدات قناة السويس شهريًا بنسبة 140.5%، لترتفع إلى حدود 27.9 مليار جنيه في شهر أبريل 2023 مقابل 11.6 مليار جنيه في الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 16.3 مليار جنيه.

وارتفعت أعداد السفن وناقلات البترول العابرة في قناة السويس شهريًا لأكثر من ألفي سفينة وناقلة بترول، حيث بلغ إجمالي أعداد السفن 2298 سفينة خلال شهر أبريل 2023 مقابل 1929 سفينة خلال شهر أبريل 2022، بنسبة نمو 19.1%، واستحوذت السفن على النصيب الأكبر من حركة التجارة العابرة بقناة السويس بنحو 1544 سفينة خلال شهر أبريل 2023 مقابل 1402 سفينة خلال شهر أبريل 2022، في حين بلغ عدد ناقلات البترول العابرة 754 ناقلة خلال أبريل 2023 مقابل 527 ناقلة خلال الشهر المناظر من العام السابق.

وفي سياقٍ متصل، شهدت الحمولة الصافية للسفن العابرة في قناة السويس نموًا بنسبة 16.4%، لتصل إلى 133.4 مليون طن خلال شهر أبريل 2023 مقابل 114.6 مليون طن خلال شهر أبريل 2022.

عائدات قناة السويس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء قناة السويس أعداد السفن

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