"إكسترا نيوز" تُسلط الضوء على إنجازات 10 سنوات فى قطاع الصناعة
سلطت قناة "إكسترا نيوز" الضوء على إنجازات 10 سنوات في قطاع الصناعة، من خلال إنفوجراف، جاء على النحو التالي:
- منح 85752 رخصة تشغيل و7433 رخصة بناء.
- إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة.
- تخصيص 3905 قطع أراضٍ بإجمالي 14 مليونًا و800 ألف متر.
- إصدار 6866 مواصفة قياسية.
- تقديم 15258 خدمة من مركز تحديث الصناعة.
- إطلاق وتنفيذ البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي.
- إصدار 10 ملفات ترويجية لـ14 فرصة استثمارية لاستهداف الاستثمار الأجنبي.