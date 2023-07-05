ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تُسلط الضوء على إنجازات 10 سنوات فى قطاع الصناعة

الصناعة
الصناعة

سلطت قناة "إكسترا نيوز" الضوء على إنجازات 10 سنوات في قطاع الصناعة، من خلال إنفوجراف، جاء على النحو التالي:

  1. منح 85752 رخصة تشغيل و7433 رخصة بناء.
  2. إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة.
  3. تخصيص 3905 قطع أراضٍ بإجمالي 14 مليونًا و800 ألف متر.
  4. إصدار 6866 مواصفة قياسية.
  5. تقديم 15258 خدمة من مركز تحديث الصناعة.
  6. إطلاق وتنفيذ البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي.
  7. إصدار 10 ملفات ترويجية لـ14 فرصة استثمارية لاستهداف الاستثمار الأجنبي.
10 سنوات في الصناعة إنجازات 10 سنوات في الصناعة اكسترا نيوز الصناعة في مصر انجازات الصناعة

الأكثر قراءة

الأولى فنى تجارى.. الابنة الطموحة تُحقق الحلم رغم الصعاب: السر فى "عربة الترمس"

عبدالمنعم السيد: انسحاب مصر رسميًا من معاهدة الحبوب يهدف لتحقيق الأمن الغذائى

الرئيس السيسى ينيب المحافظين حضور احتفالات العام الهجرى

"الإسكان" تبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع "CSCEC" الصينية

طريقة علاج التهاب الحلق في الصيف بطرق طبيعية

"الوطنية للانتخابات" تناقش مقترحات الاستفادة من التطور التكنولوجى فى الاستحقاقات المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا