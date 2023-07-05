"إكسترا نيوز" تُسلط الضوء على إنجازات 10 سنوات فى قطاع الصناعة

سلطت قناة "إكسترا نيوز" الضوء على إنجازات 10 سنوات في قطاع الصناعة، من خلال إنفوجراف، جاء على النحو التالي:

منح 85752 رخصة تشغيل و7433 رخصة بناء. إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة. تخصيص 3905 قطع أراضٍ بإجمالي 14 مليونًا و800 ألف متر. إصدار 6866 مواصفة قياسية. تقديم 15258 خدمة من مركز تحديث الصناعة. إطلاق وتنفيذ البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي. إصدار 10 ملفات ترويجية لـ14 فرصة استثمارية لاستهداف الاستثمار الأجنبي.