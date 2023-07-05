"مياه أسيوط" تبحث إنجازات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعا لمناقشة إنجازات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري لتعزيز الأداء الخدمى بـ7 مراكز في المحافظة، تضم 149 قرية ريفية.

وشملت تلك التوجهات عمل توسعات وإنشاء 6 محطات مرشحة، وإعادة تأهيل (7) محطات قائمة، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة بطول 535 كم، وتنفيذ غرف محابس ووصلات منزلية، وإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب المتهالكة اسفل خطة الرصف بطول 250كم، وشراء 245 جهاز قياس، هذا بالإضافة إلى تنفيذ 202 ألف وصلة منزلية للصرف الصحي، ومد وتدعيم 45 كم شبكات صرف صحي للمناطق المحرومة، وإنشاء عدد (2) وحدة معالجة أملاح الحديد والمنجنيز، ودق 27 بئرا ارتوازيا ضمن مبادرة تطوير قرى الريف المصري والتي خصصت 2.7 مليار جنيها لمحافظة أسيوط.

وأوضح المهندس على الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن المبادرة نجحت في إحراز تقدم كبير على مستوى كل المراكز الجاري العمل بها، محفزا أبناء الشركة القائمين على العمل بضرورة دفع عجلة العمل لإنجاز الأعمال المنفذة ضمن مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية دون ادخار أي جهد لتذليل كافة العقبات التي تحول دون الارتقاء بالمستوى الخدمي وتحقق الاستفادة المرجوة.

هذا وكانت قد أعلنت في وقت سابق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للتقديم بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أسيوط الجديدة للعام الدراسي 2023ـــ 2024م ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو وحتى الأحد الموافق 23 يوليو 2023م على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط https://ascww.ascww.org/register-in-school.

وصرح المهندس على الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بأنه تم تحديد مجموع 260 درجة للشهادة الإعدادية و455 درجة للشهادة الإعدادية الأزهرية (يتم قبول ٥% فقط من إجمالي عدد الطلاب المقبولين من خريجي العام الدراسي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤)، كحد أدنى للتقدم بطلب التحاق للمدرسة للعام الدراسي المقبل 2023-2024، على أن يكون القبول بالمدرسة طبقاُ لأعلى المجاميع ومن خلال اجتياز اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقدها المدرسة، على أن يتم قبول الطلاب من محافظات (أسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان).

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع