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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. نظر الاستئناف على براءة أحمد عيد عبدالملك في اتهامه بسب مرتضى منصور

مرتضي منصور
مرتضي منصور

تنظر الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي، برئاسة المستشار أدهم فهيم، اليوم، الاستئناف على براءة أحمد عيد عبد الملك، في اتهامه بسب مرتضى منصور.

قضت المحكمة الاقتصادية، في القضية المرفوعة من مرتضى منصور، ببراءة أحمد عيد عبدالملك، لاعب نادي الزمالك السابق والمحكوم عليه غيابيًا بتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا بالحق المدني؛ بتهمة سب وقذف وتعدٍ وإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت محكمة جنح الاقتصادية، في وقت سابق، قضت بتغريم أحمد عيد عبدالملك مبلغ 20 ألف جنيه وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا بالحق المدني، في اتهامه بسب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وأقام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في وقت سابق، دعوى قضائية، يتهم فيها اللاعب السابق أحمد عيد عبدالملك بالسب والقذف له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي المستشار أدهم فهيم الاستئناف احمد عيد عبد الملك مرتضى منصور

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