الرئيس السيسى ينيب المحافظين حضور احتفالات العام الهجرى

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة في حضور احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1445هـ، عقب صلاة المغرب بمسجد الإمام الحسين يوم الثلاثاء 30 من ذي الحجة 1444هــ الموافق 18 يوليو 2023، كما أناب رئيس الجمهورية جميع المحافظين لحضور الاحتفال المشار إليه كل في محافظته.

من جانبه، هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعام الهجري الجديد، سائلًا الله العلي العظيم أن يجعله عام خير ويمن وبركة على سيادته وعلى مصرنا العزيزة، وأن يزيدها أمنًا وأمانًا وتقدمًا وازدهارًا في ظل قيادة سيادته الحكيمة، وأن يوفقنا الحق سبحانه لما يحبه ويرضاه.

وتوجه وزير الأوقاف بخالص التهنئة للشعب المصري كله بالعام الهجري الجديد، سائلًا الله- عز وجل- أن يجعله عام خير وبركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.