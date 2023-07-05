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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن المشدد لتاجري مخدرات بالعامرية غرب الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، رئيس المحكمة، بمعاقبة تاجري مخدرات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة الحشيش، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 5998 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة أول العامرية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضط المتهمين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بدائرة القسم.


توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام كل من "ر.م.ط"، مقاول و"م.ع.ع" مزارع، بمزوالة نشاط إجرامى في الإتجار بالمواد المخدرة، وأنه نفاذا لأمر النيابة العامة، بناء على التحريات السرية التي أجرتها، وعلى إثر ذلك تلقت إدارة مكافحة المخدرات، اتصالا من أحد المصادر السرية مفادها إتجار المتهمين بالمواد المخدرة، فانتلقت قوة أمنية إلى مكان تواجدهما داخل إحدى السيارات، والتي استقرت على الطريق. علي الفور تمكنت القوة من إلقاء القبض عليهما، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على مبلغ مالى وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على جوال، وفض محتوياته تبين بداخله عدد 250 طربة حشيش، وبتفتيشه عثر علي مبلغ مالي وهاتف محمول.


وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازة المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهما وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لإجراء محاكمتها.

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