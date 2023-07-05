"أزهرية الإسكندرية": لم نتلق أي شكاوى أو عقبات بامتحان البلاغة

استأنفت أزهرية الإسكندرية، امتحانات الشهادة الثانوية، وذلك في يومها الثاني عقب انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يمتحن اليوم الأربعاء طلاب وطالبات القسم العلمى مادة البلاغة، مؤكدة أن غرفة العمليات لم تلقى أي عقبات وكل ما ورد إليها تم تذليله واحتوائه.

واطمأن كل من علاء الدين العريان - مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والمشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وموفدا قطاع المعاهد الأزهرية وهما الدكتور عصام القاضي- مدير عام إدارة الجودة بقطاع المعاهد الأزهرية، وهشام موسى- من إدارة الجودة بقطاع المعاهد الأزهرية، المتابعان لامتحانات الثانوية الأزهرية، وتم المرور على اللجان بمعاهد بنين الإسكندرية وسموحة، وفتيات سيدي بشؤ، وخروج الأسئلة وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة من وزارة الداخلية٠

وانطلق كل منهم بجولة تفقدية للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وبالتحديد لجان بنين الإسكندرية وسموحه النموذجي، مؤكدين على ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات في جو يملؤه الهدوء و الاستقرار والطمأنينة.

وشددوا جميعا على ضرورة إزالة العقبات التي تواجه العملية الامتحانية مؤكدين على أن يكون هناك حكمة بالغة الأهمية في التعامل مع الامتحانات من الانضباط داخل وخارج اللجان والتعامل مع الطلاب والطالبات بالود والحزم لعدم الإخلال بالنظام وبصورة الامتحانات وتذليل الصعوبات التي تواجه العملية الامتحانية، فضلا عن ضرورة تنفيذ التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية ومن الإدارة المركزية للامتحانات٠

كما تابع علاء الدين العريان - مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، باقى اللجان الامتحانية عن طريق غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المنطقة للاطمئنان على عدم وجود أي شكوى من الطلاب والطالبات فى الأسئلة وأنها مطابقة للمنهج وفى مستوى الطالب المتوسط.