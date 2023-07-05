أميرة مختار تكشف لمحات من حياة والدتها رجاء الجداوى: لم تعرف العجز

قالت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، إن والدتها كانت دائمًا تسعى إلى تطوير نفسها، وكانت متنوعة ومتجددة دائمًا، لا تقف عند نقطة واحدة.

وأضافت أميرة مختار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" في ذكرى رحيلها: "كانت دومًا نشيطة كثيرة الحركة حتى داخل المنزل، وتستطيع أن تقوى على الحياة بإرادة صلبة، فلم تعرف العجز أبدًا حتى مماتها".

وتابعت: "كان بداخلها تحدي للزمن والظروف والسن وباعثة علينا كلنا بالأمل والنشاط والإصرار".

وواصلت: "ماما كانت عايشالي أنا وبنتي، ولما اتطمنت علينا قالت أنا خلاص عايزة أقابل ربنا.. لسه بحس أنها موجودة من كتر التفاعل اللي لمساه من جمهورها بالوطن العربي كله والرسائل اللي بتوصلنا منهم".

ورحلت الفنانة الكبيرة فى 5 يوليو 2020 بعد إصابتها بفيروس كورونا وبقائها أكثر من 40 يومًا بالمستشفى.