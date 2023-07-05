ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أميرة مختار تكشف لمحات من حياة والدتها رجاء الجداوى: لم تعرف العجز

رجاء الجداوى
رجاء الجداوى

قالت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، إن والدتها كانت دائمًا تسعى إلى تطوير نفسها، وكانت متنوعة ومتجددة دائمًا، لا تقف عند نقطة واحدة.

وأضافت أميرة مختار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" في ذكرى رحيلها: "كانت دومًا نشيطة كثيرة الحركة حتى داخل المنزل، وتستطيع أن تقوى على الحياة بإرادة صلبة، فلم تعرف العجز أبدًا حتى مماتها".

وتابعت: "كان بداخلها تحدي للزمن والظروف والسن وباعثة علينا كلنا بالأمل والنشاط والإصرار".

وواصلت: "ماما كانت عايشالي أنا وبنتي، ولما اتطمنت علينا قالت أنا خلاص عايزة أقابل ربنا.. لسه بحس أنها موجودة من كتر التفاعل اللي لمساه من جمهورها بالوطن العربي كله والرسائل اللي بتوصلنا منهم".

ورحلت الفنانة الكبيرة فى 5 يوليو 2020 بعد إصابتها بفيروس كورونا وبقائها أكثر من 40 يومًا بالمستشفى.

رجاء الجداوى الفنانة رجاء الجداوي ذكرى رحيل رجاء الجداوي اميرة مختار رحيل رجاء الجداوي

الأكثر قراءة

عبدالمنعم السيد: انسحاب مصر رسميًا من معاهدة الحبوب يهدف لتحقيق الأمن الغذائى

ضبط 35 تاجر سجائر "يربحون 170 جنيهًا زيادة" فى القاروصة

"بيت الروبى" يتخطى 71 مليون جنيه فى أسبوعين

الأولى فنى تجارى.. الابنة الطموحة تُحقق الحلم رغم الصعاب: السر فى "عربة الترمس"

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 5 يوليو 2023

القوات الروسية تضرب أماكن فى دونباس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا