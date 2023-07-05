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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المتينى يحصل علي جائزة سفير التعليم العالي بشمال أفريقيا في مؤتمر اتحاد الجامعات الأفريقية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 

حصل  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس علي جائزة سفير التعليم العالي بشمال افريقيا في مؤتمر اتحاد الجامعات الأفريقية والمنعقد حاليا
بدولة ناميبيا، وذلك تقديرا لمجهوداته فى النهوض بالتعليم العالي في أفريقيا ودعمه لجامعات أفريقيا، ولانجازاته في المجال الطبي، حيث يعد الدكتور محمود المتيني من رواد أمراض الكبد في مصر ورائد في زراعة الكبد ، أدار أول برنامج زراعة كبد حي للبالغين والأطفال منذ عام 2001 وأسس الدكتور محمود المتيني مركز عين شمس لزراعة الأعضاء عام 2008 في جامعة عين شمس في مصر ، وهو أول مركز مزدوج لزراعة الكبد والكلي للبالغين ، كما قام سيادته بأول عملية لاستئصال الكبد بالفص الأيسر عن طريق المنظار من المتبرع الحي ، بالإضافة إلي ترأسه العديد من المؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية.

كما كان له دورا كبيرا في تنظيم عمليات زراعة الأعضاء في مصر، مما أدى إلى قيام الحكومة بسن "قانون زراعة الأعضاء" في عام 2010.

جدير بالذكر ان اتحاد الجامعات الأفريقية يعنى بالتعليم العالي والبحث العلمي
ويهدف لتشجيع التعاون في ما بينها وبين المجتمع الأكاديمي الدولي .

جامعة عين شمس سفير التعليم العالي شمال أفريقيا اتحاد الجامعات الإفريقية الدكتور محمود المتيني

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