ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 35 تاجر سجائر "يربحون 170 جنيهًا زيادة" فى القاروصة

سجائر
سجائر

ضبطت مديرية التموين في محافظة الغربية 35 تاجر سجائر جملة وقطاعي يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع بواقع من 100 إلى 170 جنيهًا زيادة في القاروصة الواحدة.

وكان المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش على محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 35 تاجرًا يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 170 جنيهًا زيادة فى القاروصة الواحدة.

وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.

ضبط دييجو كوستا تاجر سجائر جملة وقطاعى بالغربية بالبيع بأزيد الرسمية

الأكثر قراءة

أخبار فاتتك|الزمالك يكتسح المقاولون وتفاصيل أزمة أحمد سعد بعد حفل تونس

"إدارة الغذاء والدواء الأمريكية" توافق على اختبار يتنبأ بإصابة النساء بتسمم الحمل

تقرير: استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز الاقتصاد البريطاني بـ400 مليار إسترليني

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال ينهى العملية العسكرية فى جنين رسميًا

أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء

"بيت الروبى" يتخطى 71 مليون جنيه فى أسبوعين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا