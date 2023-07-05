ضبط 35 تاجر سجائر "يربحون 170 جنيهًا زيادة" فى القاروصة

ضبطت مديرية التموين في محافظة الغربية 35 تاجر سجائر جملة وقطاعي يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع بواقع من 100 إلى 170 جنيهًا زيادة في القاروصة الواحدة.

وكان المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش على محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 35 تاجرًا يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 170 جنيهًا زيادة فى القاروصة الواحدة.

وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.