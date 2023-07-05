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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. برونو سافيو يعود لـ نادى بوليفار البوليفى

برونو سافيو
برونو سافيو

 أعلن نادي بوليفار البوليفي عودة لاعبه البرازيلي برونو سافيو، مرة أخرى قادما من النادي الأهلي، وذلك بعدما قرر الأهلي رحيل اللاعب بناء على رغبة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مارسيل كولر، في عدم الاعتماد على خدمات اللاعب.
 

ونشر النادي البوليفي عبر حسابه الرسمي ، تويتر صورة لبرونو سافيو، ورحب بعودته بتلك الكلمات: "مرحبا برونو سافيو، يعود مرة أخرى لكشف سحره وإبهارنا بموهبته".
 

وأشار بوليفار في رسالته للاعب: "هذا هو منزلك وسنحقق معا العديد من الأهداف".

 

وكان سافيو قد انضم للأهلي في بداية الموسم الحالي قادما من فريق بوليفار البوليفي، وقد بدأ الموسم بشكل جيد، لكنه لم ينجح في إقناع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بإمكانياته، مما عجل برحيل اللاعب عن الأهلي .

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