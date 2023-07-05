مسؤل معلومات يحذر من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعى وروبوتات الدردشة

حذر كبير مسؤولي المعلومات في أكبر صندوق تحوط في العالم يحذر من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة، واصفا اياه بأنه مسار ميؤوس منه، وفقا لموقع "فورتشن" الاقتصادي الأمريكي.

وقال جريج جنسن، رئيس قسم المعلومات في بريدج ووتر، لقد أثبت الكثير من المستثمرين في الأشهر الأخيرة أنهم على استعداد لإلقاء الأموال على الذكاء الاصطناعي ، مما أثار مخاوف بشأن الضجيج وكذلك التصريحات بأن "الاندفاع نحو الذهب" يمثل فرصة كبيرة للمتداولين.

وقال"إذا كان شخص ما سيستخدم نماذج لغة كبيرة لاختيار الأسهم ، فهذا ميؤوس منه ، وهذا مسار ميؤوس منه" ، مضيفًا أن التكنولوجيا ستكون "مروعة" في تحديد نقاط التحول الرئيسية في بيئة الاقتصاد الكلي، وهذا لا يعني أنه يعتقد أنه لا يوجد مكان للذكاء الاصطناعي، في إدارة الثروات.

يستخدم بريدج وتر ، صندوق التحوط الذي أسسه المستثمر الملياردير راي داليو في السبعينيات ، التعلم الآلي منذ فترة طويلة.

ويعد جنسن هو أحد كبار مسؤولي الاستثمار الثلاثة في الشركة ، وهو الدور الذي استقال فيه داليو بنفسه من العام الماضي عندما تنازل عن السيطرة على الشركة.

وقال التقرير منذ أن أصبحت شات جي بي تي ظاهرة عامة في نهاية عام 2022، جرب بعض المستخدمين الحصول على التكنولوجيا لاختيار الأسهم - وأحيانًا بنتائج واعدة، و قال جنسن إن بري يتخذ نهجًا أكثر تعقيدًا من هذا.

إذا كنت تستخدم نماذج لغة كبيرة لإنشاء نظريات ، واستخدمت تقنيات أخرى للحكم على تلك النظريات وقمت بالتكرار بينها، يمكنك إنشاء نوع من المنطق الاصطناعي.

وقال: "هذا حقًا ما نركز عليه ، حيث نجمع بين نماذج لغوية كبيرة سيئة الدقة مع نماذج إحصائية جيدة في الدقة فيما يتعلق بالماضي ، ولكنها رهيبة بشأن المستقبل".

في النهاية ، بدأت الشركة في بناء نظام بيئي قال جنسن إنه سيكون قادرًا في النهاية على تحقيق "أنواع الأشياء التي يمكن لمحللي بيريدج جنبًا إلى جنب مع عملية اختبار الإجهاد لدينا، - لكنه قال إن الشركة ستكون قادرة على إكمال هذه المهام على نطاق أكبر بكثير لأن "فجأة لديك الملايين من المساعدين في وقت واحد