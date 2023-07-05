أكاديمى يحذر من انخفاض أسعار العقارات التجارية في الولايات المتحدة: تهدد بضرب القطاع المصرفي

حذر أكاديمي بارز من تداعيات انخفاض أسعار العقارات التجارية في الولايات المتحدة، وقال بأنها تهدد بضرب القطاع المصرفي وتضر بالاقتصاد الأمريكي الأوسع.

وقال ستيجن فان نيويربيرج، أستاذ العقارات والتمويل في كلية كولومبيا للأعمال، في تصريحات صحفية نقلها موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

واضاف نيويرييرج أن التحديات في العقارات التجارية تهدد بضرب القطاع المصرفي والاقتصاد الأمريكي الأوسع، لافتا أن حالة السوق العقاري تتدهور وتهدد بالتسبب في "حلقة الهلاك الحضري"، وأن تحديات القطاع قد تمتد إلى القطاع المصرفي وتضر بالاقتصاد الأوسع.

وأوضح نيويربيرج، أن ارتفاع أسعار الفائدة والتحول إلى العمل عن بعد قلل من قيمة المساحات المكتبية في المدن، ويتوقع أن يُترجم ذلك إلى انخفاض عائدات ضريبة الممتلكات، ونقص ا

لميزانية لإجبار السلطات الحضرية على زيادة الضرائب أو إنفاق أقل على التعليم والنقل والصرف الصحي والخدمات العامة الأخرى.

وقال إنه إذا أصبحت المدن أكثر تكلفة وأقل جاذبية ، فمن المرجح أن يغادر الناس، مما يقلل من قيمة العقارات أكثر ويتسبب في دوامة هبوطية.

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قال فان نيويربيرج: "نحن في المراحل الأولى من حلقة الهلاك هذه" ، مشيرًا إلى أن حساباته تشير إلى أن قيم الممتلكات ستنخفض أكثر، مشيرا إلى البيانات التي تشير إلى أن استخدام المكاتب، وعائدات الإيجار ، وعدد عقود الإيجار الجديدة التي يتم توقيعها لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء، وأشار إلى أن معدلات الشغور ارتفعت أيضًا إلى أعلى مستوى لها في حوالي أربعة عقود.

وقال: "لم نشهد انهيارًا كهذا منذ أوائل الثمانينيات على الأقل" ، مضيفًا أن المكاتب منخفضة الجودة قد تنخفض قيمتها بنسبة تصل إلى 45٪ بمرور الوقت ، ومن المتوقع أن يعاني قطاع المكاتب ككل من 500 مليار دولار انخفاض في القيمة.

وأكد فان نيوربرج أن العديد من الأمريكيين يتعرضون لهذا الركود، وشدد على أن البنوك الإقليمية هي مصادر رئيسية للتمويل ، مما يعني أنها قد تواجه نفس أنواع المشاكل التي أطاحت بنك سيليكون فالي في وقت سابق من هذا العام.