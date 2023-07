سيد الكوميديا المسرحية.. لمحات من حياة الكاتب "نيل سيمون" فى ذكرى ميلاده

يصادف اليوم، ذكرى ميلاد الكاتب المسرحي الأمريكي نيل سيمون، الذي كان اسمه مرادفًا للكوميديا ​​في برودواي والنجاح التجاري في المسرح لعقود، كما لُقب بـ “سيد الكوميديا” بحسب ما وصفته صحفية "نيويورك تايمز"، أيضًا ساعد الكاتب المسرحي في إعادة تعريف الفكاهة الأمريكية الشعبية مع مزجها بالحياة اليومة والصراعات المؤلمة العائلية، ونستعرض في السطور التالية، لمحات من حياة "نيل سيمون".

نشأ نيل سيمون في حي واشنطن هايتس بأمريكا، حيث عاش مع والديه، وشقيقه الأكبر، داني، ولأن العلاقة بين والديه كانت تمر بالكثير من الاضطرابات، وغالبًا ما يترك والده العائلة لعدة أشهر في كل مرة، وبسبب هذا، لجأ سيمون إلى الأفلام عندما كان طفلًا، ووجد العزاء والبهجة في الكوميديا الموجودة بها.

بعد تخرجه من مدرسته في برونكس، التحق سيمون لفترة وجيزة بجامعة نيويورك قبل الاشتراك في القوات الجوية للجيش، وقد تم إرساله إلى قاعدة لوري الميدانية في ولاية كولورادو الأمريكية، حيث عمل كمحرر رياضي لصحيفتها Rev –Meter.

الكتابة المبكرة للراديو والتليفزيون

بعد عودته إلى نيويورك، عمل نيل سيمون في غرفة بريد مكتب وارنر براذرز في مانهاتن، وقد جاءت لحظة محورية عندما عمل هو وشقيقه داني في الإذاعة، كفريق للكتابة الكوميدية، وسرعان ما بدأ الأخوان في كتابة المواد لنجوم مثل ميلتون بيرل وجاكي جليسون.

وفي أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، انضم نيل وداني سيمون إلى طاقم الكتابة مع النجم Sid Caesar في مسلسل التلفزيوني Your Show of Shows، وبحلول منتصف العقد افترق الأخوان، لكن نيل سيمون واصل نجاحه عبر الشاشة الصغيرة، كما حصل على جائزة إيمي عن عمله مع النجم Caesar، وكتب أيضًا لبرامج تليفزيونية مثل The Phil Silvers Show و The Garry Moore Show .

نجاحه في المسرح

بدأ سيمون الكتابة للمسرح بينما كان لا يزال يعمل ككاتب تلفزيوني، وتعاون مع شقيقه في المسرحية الموسيقية القصيرة Catch a Star في عام 1955، ثم بدأ مسرحيته المنفردة الأولى بعنوان Come Blow Your Horn، التي أنبأت بمسيرة قوية في برودواي في عام 1961.

وبعد سنوات من الكتابة، حصد عمله الإبداعي الذي جاء بعنوان "حافي القدمين في الحديقة"، إعجاب الجمهور، وجعل هذا العمل الكاتب المسرحي نجمًا في مجاله.

تضمنت سلسلة نجاحات سيمون في برودواي أربع مسرحيات كانت تٌعرض في وقت واحد خلال موسم 1966-1967، فقد حقق نجاحات كبيرة من مسرحياته Promises 1968، وهي مسرحية موسيقية مستوحاة من فيلم The Apartment عام 1960 بيلي وايلدر، وThe Sunshine Boys (1972) وغيرها.

استمد سيمون الكثير من حياته وتربيته في كتاباته المسرحية، وعلى الرغم من شعبيته ونجاحه الهائل، تحمل سيمون في بعض الأحيان مراجعات أقل من ممتاز من النقاد الذين اعتبروا أعماله عاطفية وشعبية، ولكنه حقق نجاحًا ساحقًا عندما مُنحت مسرحيته عام 1991 باسم Lost in Yonkers، جائزة بوليتزر، إلى جانب حصوله على جائزة توني لأفضل مسرحية.

استمر الكاتب المسرحي، غزير الإنتاج في الكتابة لمزيد من الأعمال المسرحية، وحصل على تقييمات قوية لإبداعه عام 1995 خارج برودواي.

أعمال أخرى

تم تحويل بعض مسرحياته إلى أفلام، مثل فيلم للنجم فرانك سيناترا في عام 1963، كما سعى سيمون في كتابة الأفلام الروائية، مثل فيلم After the Fox (1966)، وقد نالت العديد من سيناريوهاته في السينما الأصلية ثناءً قوياً من النقاد، حيث حصل عمله الفني The Goodbye Girl (1977) على ترشيح لجائزة الأوسكار.

الجوائز

ترشح سيمون لـ 17 جائزة على مدار مسيرته المهنية، وفاز ثلاث مرات وحصل على جائزة توني في عام 1975 لمساهماته في المسرح، بالإضافة إلى أنه تم ترشيحه لأربع جوائز أكاديمية، وحصل على مرتبة الشرف من مركز كينيدي وحصل على درجات فخرية مرموقة من مؤسسات مثل ويليامز كوليدج وجامعة هوفسترا.

وفي عام 1983، غيرت منظمة شوبيرت اسم مسرح "ألفين" الذي يعود إلى حقبة العشرينيات من القرن الماضي إلى مسرح باسم "نيل سيمون"، مما جعله أول كاتب مسرحي عاش يحمل اسم مسرح في برودواي على شرفه.

وتوفي سيمون في 26 أغسطس 2018 في أحد مستشفيات مانهاتن بسبب مضاعفات في الالتهاب الرئوي، تاركًا إرثًا كبيرًا من الأعمال المسرحية والأفلام الروائية.