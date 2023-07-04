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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أستاذ تفسير: النبى رفض يصلى الجنازة على آكل المال العام (فيديو)

د. عبد الشافي الشيخ
د. عبد الشافي الشيخ

قال الدكتور عبدالشافي الشيخ، أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم بجامعة الأزهر، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يسأل عند دعوته لصلاة الجنازة على مسلم من الصحابة، هل على صاحبكم دين؟، فكانوا يردون نعم، فكان لا يصلى عليه، حتى يوصل رسالة هامة إن الله لا يقبل الظلم.

وتابع أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم: "الظلم الذى يصل إلى ظلم الآخرين، شوف كان يسأل عن الدين وده كان صحابى، لم يسأل عن هل أدى العمرة أو الحج، وإنما سأل عن حقوق الناس، لأن الله لا يغفر فى حقوق الناس، ولكن يغفر الذنوب جميعًا إلا الظلم المتعلق بحقوق الآخرين". 

واستكمل: "سيدنا النبى أيضًا لم يصلِ الجنازة على صحابى شهيد، فقال الصحابة له ده قتل فى المعركة، فقال أتذكرون الشملة التى أخذها فى غزوة خيبر فهو بسببها فى النار، أخذ مالًا عامًا من غنائم الحرب، تخيل بقى لو أنت لم تدفع تذكرة الأتوبيس كل الشعب المصرى هيحاججك يوم القيامة، لأن ده مال عام".

 

https://youtu.be/o-_drrt7sMQ

الدكتور عبدالشافي الشيخ القرآن الكريم سيدنا النبي محمد أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم

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