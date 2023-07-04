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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: نتائج الحوار الوطنى ستعود على المواطن وحان الوقت للوقوف مع مصر

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما يهم المواطن المصري هو الوضع الاقتصادي الذي يؤثر كثيرا على مستوى معيشته، لذا مطالبة البعض بأن يكون الحوار مناقشًا للوضع السياسي، فقط، أمر غير صحيح، لأن الحوار الوطني حدث مهم ولا يجب تفريغه من تلك الأهمية.

أهداف الحوار الوطني

أكد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحوار الوطني سينجح بكل تأكيد، وستعود نتائجه مباشرة على المواطن المصري، وليس فئة بعينها.

وأضاف أن الدولة تواجه الكثير من التحديات الداخلية والخارجية، ويجب التكاتف من أجل إعلاء مصلحة الوطن والمواطن عبر منصة الحوار الوطني.

ترك الرأي للناخبين

وأشار إلى أنه يجب ترك الرأي للناخبين: "إحنا قمنا على الإخوان بعد اتجاههم نحو التمكين، ويجب ترك الحرية للمواطن في اختيار رئيسه، كلنا لازم نقف مع مصر".

أحمد موسى على مشئوليتي الحوار الوطنى الانتخابات الرئاسية صدى البلد

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