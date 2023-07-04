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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"ندى" الأولى على الدبلومات الفنية: لم أتوقع المركز الأول.. وأعشق مجال السياحة والفنادق

ندى الأولى على الدبلومات
ندى الأولى على الدبلومات الفنية

حصدت الطالبة ندى أيمن عشري العبد، والمقيمة بقرية إبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية الفنية، إذ حصلت على مجموع 96% من المجموع الكلي للدرجات.

وأضافت ندى أنها لم تكن تتوقع حصولها على المركز الأول، على الرغم من أنها كانت تجتهد وتذاكر بجد واجتهاد، لافتة إلى أنها تحلم بأن تكمل بمجال السياحة والفنادق لأنها تعشق هذا المجال.

وأكدت أن والدها يعمل سائق نقل ثقيل ووالدتها تعمل ربة منزل، كما أن لديها شقيقتين الأولى تخرجت في كلية التمريض والثانية مقيدة بكلية الطب الفرقة الثالثة بجامعة المنوفية، ولفتت إلى أنها ممتنة لكل من ساعدها ودعمها حتى تحصل على المركز الأول.

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