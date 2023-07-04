سويسرا تعتزم الانضمام إلى المشروع الألماني للدفاع الجوي الأوروبي

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الثلاثاء، أنها تريد المشاركة في مظلة الدفاع الجوي الأوروبية “سكاي شيلد”، وهي خطوة يقول منتقدوها إنها تتعارض مع تقليد الحياد الطويل الأمد في البلاد.

وسكاي شيلد الأوروبي هو مخطط دفاع جوي مشترك أنشأته ألمانيا في عام 2022 لتعزيز الدفاع الجوي الأوروبي، وهي القضية التي أصبحت موضع تركيز أكثر حدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن المقرر أن توقع وزيرة الدفاع السويسرية فيولا أمهيرد إعلان نوايا للانضمام إلى البرنامج خلال اجتماع مع نظيرتيها من النمسا وألمانيا يوم الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع: "سويسرا ترغب في المشاركة في مبادرة درع السماء الأوروبية ومن المقرر توقيع إعلان نوايا في برن".

يذكر أن حوالي 17 دولة أوروبية قد وقعت حتى الآن على مشروع سكاي شيلد بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا وفنلندا والسويد.

وتهدف سكاي شيلد إلى خفض التكاليف على الدول من خلال تنسيق مشترياتها لأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي مثل نظام صواريخ باتريوت. كما تهدف إلى تمكين التعاون في التدريب والصيانة واللوجستيات.

وتعرضت سويسرا المحايدة لضغوط متزايدة من جيرانها الأوروبيين منذ الغزو الروسي في فبراير 2022 لدعم أوكرانيا عسكريًا من خلال السماح بإعادة تصدير الأسلحة السويسرية الصنع.

ورفضت برن الأسبوع الماضي طلبًا قدمته شركة الدفاع السويسرية RUAG لبيع 96 دبابة قتال رئيسية من طراز Leopard 1 A5 لاستخدامها في أوكرانيا، كما استخدمت في السابق حق النقض ضد طلبات من الدنمارك وألمانيا اللتين أرادتا إرسال مركبات مدرعة وذخيرة سويسرية الصنع لمساعدة أوكرانيا.