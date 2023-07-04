طرح البوستر التشويقي لفيلم "حسن المصري" بطولة أحمد حاتم

طرحت شركة سينرجي فيلمز، البوستر الدعائي للفيلم السينمائي “حسن المصري” الذي يخوض بطولته الفنان أحمد حاتم، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وظهر أحمد حاتم على بوستر الفيلم منفردا بشعر طويل، ويشارك في البطولة كل من الفنانة اللبنانية دي دياموند بو عبود ومراد مكرم، وفريال يوسف والعمل من إخراج اللبناني سمير الحبشى، وتم تصوير عدد من المشاهد الخاصة بالفيلم بلبنان والقاهرة.

يذكر أن أحمد حاتم يشارك في بطولة فيلم المطاريد" الذي يعرض في موسم رأس السنة، مع إياد نصار، محمود البزاوي، محمد محمود، تارا عماد، محمود الليثي، محمود حافظ، طه دسوقي، مصطفى غريب وحسن مالك، وهو من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، إنتاج سينرجي فيلمز وإخراج ياسر سامي.

وعرض لأحمد حاتم في الفترة الماضية مسلسل "أنا وهو وهي"، من تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ندا عادل، محمد الصاوي، محسن منصور وعدد من ضيوف الشرف.