أيمن بهجت قمر: "علاء عبدالخالق عبّر عن وجداننّا ورحل"

قال السيناريست أيمن بهجت قمر إن الفنان الراحل علاء عبدالخالق، صاحب تاريخ مشرف وعبر عن وجدان الشباب خلال فترة غنائه، مشيرًا إلى أنه كان يستمع إلى أغانيه وكان يحلم ببدايته أن يغني من أعماله، وعندما تحقق كان الأمر بمثابة إنجاز له.

أضاف بهجت قمر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه تعامل مع علاء عبدالخالق في أكثر من تجربة، مؤكدًا أن الجميع في حالة حزن شديدة على وفاته.

الإنسان سيرة

وعن وصف علاء عبدالخالق بالخلوق قال: "الإنسان سيرة ولأنه جيد ترك سيرة طيبة، وحتى في حياته الناس كانوا يتحدثون عنه بشكل طيب رغم ابتعاده خلال السنوات الأخيرة لظروفه الصحية، لكن أعماله باقية".

وتابع أن "عبدالخالق" كان من ضمن العناصر الأساسية لتغيير الموسيقى في مصر وعمل مع قامات كبيرة من الفنانين مع حميد الشاعري وطارق مدكور.