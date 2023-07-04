رسميًا.. فرجانى ساسى ينتقل إلى الغرافة القطرى حتى 2025

أعلن نادي الغرافة القطري، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع الدولي التونسي فرجاني ساسي، قادمًا من الدحيل، حتى عام 2025.

ورحب الغرافة بلاعبه الجديد عبر حسابهم على موقع تويتر، مؤكدين أنه وقع على عقد مع الفريق يمتد لمدة موسمين.

وسيرتدي ساسي القميص رقم 31 مع فريقه الجديد الغرافة، بدءًا من الموسم المقبل.

وكانت تقارير قد ربطت فرجاني ساسي بعودة محتملة إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط فرجاني ساسي، 31 عامًا، بعقد مع نادي الدحيل القطري حتى صيف عام 2024.

وشارك فرجاني في 17 مباراة مع فريق الدحيل في دوري نجوم قطر الموسم المنقضي، واستطاع تسجيل 3 أهداف وصناعة 4 آخرين.

وتواجد ساسي في قائمة منتخب تونس التي شاركت في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتبلغ قيمة فرجاني ساسي التسويقية 1.5 مليون يورو.

وتُوج فرجاني ساسي مع فريق الزمالك ببطولة كأس مصر مرتين، الدوري المصري وكأس الكونفيدرالية وكأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي مرة لكل بطولة.

وغادر ساسي الزمالك صيف عام 2021 بعدما استمر معهم 3 مواسم، لينتقل إلى الدحيل القطري.

كما فاز فرجاني ساسي رفقة الدحيل ببطولة كأس أمير قطر موسم 2021-2022، إضافة لدوري نجوم قطر الموسم المنقضي.