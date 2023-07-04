ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. فرجانى ساسى ينتقل إلى الغرافة القطرى حتى 2025

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

أعلن نادي الغرافة القطري، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع الدولي التونسي فرجاني ساسي، قادمًا من الدحيل، حتى عام 2025.

ورحب الغرافة بلاعبه الجديد عبر حسابهم على موقع تويتر، مؤكدين أنه وقع على عقد مع الفريق يمتد لمدة موسمين.

وسيرتدي ساسي القميص رقم 31 مع فريقه الجديد الغرافة، بدءًا من الموسم المقبل.

وكانت تقارير قد ربطت فرجاني ساسي بعودة محتملة إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط فرجاني ساسي، 31 عامًا، بعقد مع نادي الدحيل القطري حتى صيف عام 2024.

وشارك فرجاني في 17 مباراة مع فريق الدحيل في دوري نجوم قطر الموسم المنقضي، واستطاع تسجيل 3 أهداف وصناعة 4 آخرين.

وتواجد ساسي في قائمة منتخب تونس التي شاركت في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتبلغ قيمة فرجاني ساسي التسويقية 1.5 مليون يورو.

وتُوج فرجاني ساسي مع فريق الزمالك ببطولة كأس مصر مرتين، الدوري المصري وكأس الكونفيدرالية وكأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي مرة لكل بطولة.

وغادر ساسي الزمالك صيف عام 2021 بعدما استمر معهم 3 مواسم، لينتقل إلى الدحيل القطري.

كما فاز فرجاني ساسي رفقة الدحيل ببطولة كأس أمير قطر موسم 2021-2022، إضافة لدوري نجوم قطر الموسم المنقضي.

الغرافة الدحيل فرجانى ساسى ساسي فرجاني الزمالك

الأكثر قراءة

"بتتعلّم السواقة".. فتاة تقتحم سايبر وتدهس طفلًا فى القليوبية

منى عبدالغنى تنهار بعد وفاة علاء عبدالخالق: "فقدت أخويا" (فيديو)

انفراد| "ضريح ومقصورة".. ماذا يحدث فى مسجد عمرو بن العاص؟

روسيا تعلن تورط أمريكا والناتو فى الهجوم على موسكو بطائرات مسيرة

الأولى على الجمهورية فى الثانوية الفنية: "أحلى يوم فى حياتى"

الشوط الأول.. منتخب مصر يتقدم على غينيا ويقترب من حلم الأوليمبياد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا