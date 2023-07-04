تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى ربع نهائى كأس مصر

أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب، في ربع نهائي بطولة كأس مصر موسم 2022-2023.

وتُقام المباراة في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة أون تايم سبورتس 1.

تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

وضم تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون كلًا من:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف روقا - محمود عبدالرازق شيكابالا - إبراهيما نداي - سيد عبدالله نيمار - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويواجه الفائز من تلك المباراة، فريق بيراميدز، والذي أقصى البنك الأهلي بفوزه عليه بثلاثية.

الزمالك حقق أربعة انتصارات متتالية على طلائع الجيش والاتحاد وغزل المحلة في الدوري، وعلى فاركو في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، ويسعى لمواصلة انتصاراته والتأهل لمواجهة بيراميدز في الدور نصف النهائي.

يدير المباراة محمد معروف ويساعده شريف عبدالله وصالح محمد ومعهم عمرو رمضان حكمًا رابعًا، ومحمد نهاد حكم فيديو وأحمد لطفي مساعد حكم فيديو.