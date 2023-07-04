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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخصين وإصابة 22 فى انقلاب ميكروباص بـ"صحراوى" بنى سويف

أرشيفية
أرشيفية

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 22 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا جنوب غربي بني سويف وجار نقلهم إلى مستشفى سمسطا المركزي.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

 

وانتقلت 10 سيارات إسعاف تابعة لمرفقي بني سويف والمنيا  إلى محل الواقعة وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين جار نقلهما إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، و22 مصاب آخرين جار نقلهم لقسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي، وكيل مديرية الصحة.

الطريق الصحراوي الغربي الدكتور محمد يوسف انقلاب سيارة ميكروباص سيارات الإسعاف شرطة النجدة مستشفي سمسطا مديرية أمن بنى سويف مديرية الصحة

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