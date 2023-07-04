الصين تقرر تأجيل زيارة مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى إلى بكين

قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس بوينو، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الصينية أرجأت زيارة رئيس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى بكين، والتي كان من المقرر أن يقوم بها الأسبوع المقبل.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى بكين خورخي توليدو في وقت سابق إن بوريل سيصل إلى بكين يوم الإثنين المقبل ويلتقي بوزير الخارجية الصيني تشين جانج ومسئولين كبار آخرين هناك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي دوري في بكين إنها ليس لديها أي معلومات لتقدمها حول زيارة بوريل إلى الصين.