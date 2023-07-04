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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لقطات مباشرة لاحتجاج الفلسطينيين على طول السياج بين إسرائيل وغزة

احتجاج عدد من المواطنين
احتجاج عدد من المواطنين الفلسطينيين

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" لقطات حية ومباشرة لاحتجاج عدد من المواطنين الفلسطينيين على طول السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة.

تشير اللقطات الحية إلى وجود مناوشات بين قوات الاحتلال الغاشم وعدد من مواطني الشعب الفلسطيني على طول هذا السياج.

وقامت قوات الاحتلال، أمس، بشن هجوم مفاجئ على المواطنين في مخيم جنين، كما تم قطع التيار الكهربائي ومياه الشرب عن المواطنين منذ ما يزيد عن 48 ساعة، كما تم إجبار عدد من المواطنين على ترك منازلهم ليلًا. 

القاهرة الإخبارية السياج الحدودي الإسرائيلي الفلسطيني مخيم جنين قطاع غزة رصاص الاحتلال الغاشم

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